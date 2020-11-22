كلب يوقف مباراة كرة قدم

المصدر: دبي-عدنان الغربي

شهدت مباراة كرة قدم ودية جمعت فريقي نادي حمام الأنف ومستقبل المرسى في تونس موقفاً طريفاً، حيث اقتحم كلب أرضية الملعب وافتك الكرة من اللاعبين وقام بتمزيقها ليتسبب في إيقاف المباراة.

وبذل حكم المباراة واللاعبون جهوداً كبيرة لإخراج الكلب من الملعب لكنه تمسك بالكرة وبدا سعيداً باللعب بها قبل أن يضطر أحد اللاعبين لحمله والخروج به من الملعب.

وأظهرت بعض الصور على مواقع التواصل الاجتماعي تفاعل الحكم المساعد مع الموقف الطريف، حيث قام برفع رايته مشيراً إلى تماس عندما خرج الكلب بالكرة من الملعب.

واستأنفت المباراة بعد إخراج الكلب من الملعب وحسمها التعادل بهدفين لمثلهما.

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