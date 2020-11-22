إصابة أحمد ياسر ريان نجم الأهلي المصري بكورونا

المصدر: البيان الإلكتروني

أصيب نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر الأوليمبي، أحمد ياسر ريان، بفيروس كورونا المستجد (كوفيد -19).

وأكد الإعلامي أحمد شوبير خبر إصابة نجم الأهلي الشاب عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر".

يُذكر أن أحمد ريان شارك مع المنتخب الأوليمبي في الدورة الودية التي أقيمت خلال الشهر الجاري مع منتخبي كوريا والبرازيل.

وكان المنتخب الأوليمبي، بقيادة شوقي غريب، نجح في الظفر بالبطولة أمام منتخبين من بين الكبار على مستوى العالم، بعد تعادل سلبي أمام المنتخب الكوري، والفوز على المنتخب البرازيلي.

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