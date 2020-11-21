(الأولمبية الدولية) تجمد (العراقية) وتعترف بحمودي رئيسا

المصدر: دبي-علي شدهان

جمدت اللجنة الأولمبية الدولية، نشاط نظيرتها العراقية على الصعيد الخارجي، واستمرار الإعتراف برعد حمودي رئيسا شرعيا لمجلس إدارة اللجنة الأولمبية العراقية.

عدم إعتراف

ويمثل قرار اللجنة الأولمبية الدولية، عدم إعتراف صريح ورسمي بنتيجة الانتخابات التي جرت 14 الجاري، وأسفرت عن فوز سرمد عبدالإله بمنصب الرئاسة، وتشكيل مجلس إدارة جديد في ضوء تلك الانتخابات.

شكوى حمودي

وجاء قرار التجميد في ضوء الشكوى المقدمة إلى الأولمبية الدولية من حمودي المنتهية ولايته، والتي يطعن فيها بقرارات الهيئة القضائية المشرفة على انتخابات 14 الجاري، رغم أن تلك الهيئة منتدبة من قبل مجلس القضاء الأعلى في العراق.

أبرز النجوم

ويعد حمودي الذي يتولى رئاسة اللجنة الأولمبية العراقية منذ أكثر من 8 سنوات، أحد أبرز نجوم كرة القدم العراقية في مركز حراسة المرمى، ومثل أسود الرافدين في (مونديال) المكسيك 1986، المرة الوحيدة التي بلغ فيها منتخب العراق نهائيات كأس العالم.

الحلقة الوحيدة

ولم يكن قرار التجميد الصادر من اللجنة الأولمبية الدولية، الحلقة الوحيدة في مشوار اللجنة الأولمبية العراقية بعد العام 2003، بل سبقته محطات وعقبات أثرت بشكل سلبي على مجمل مسار الرياضة العراقية.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز