التزوير يقصي 4 منتخبات من التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا تحت 17 سنة

المصدر: البيان الإلكتروني

كشفت تقارير صحفية عن استقرار لجنة المسابقات التابعة للاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" على إقصاء 4 منتخبات أفريقية من التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا تحت 17 سنة التى تستضيفها المغرب 2021.

وقال موقع "le360 " سبورت المغربي، إن الكاف قرر إقصاء منتخبات بوتسوانا وجزر القمر وأسواتينا وزيمبابوي من تصفيات منطقة أفريقيا الجنوبية المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2021 تحت 17 عاما المقامة حاليا في "بورث إليزابيث" بجنوب أفريقيا بسبب التزوير وإشراك لاعبين بأعمار تفوق 17 سنة .



وأشار الموقع إلى أن نتائج جميع المباريات التى أقيمت حتى الآن ملغاة وفي انتظار إعادة المسابقة من جديد بمشاركة 4 منتخبات فقط هي زامبيا و جنوب افريقيا وأنغولا و مالاوي بداية من يوم الأحد المقبل وبنظام بطولة مصغرة يترشح في أعقابها صاحبا المرتبتين الأولى والثانية في المباراة النهائية على أن يخضع كل لاعبو المنتخبات الأربعة المشاركة لكشف بالرنين المغناطيسي تحت اشراف المصالح الطبية للاتحاد الافريقي ونفقته الخاصة في منشأة صحية معتمدة في البلد المضيف للتأكد مما إذا كان اللاعبون مؤهلين للمشاركة في مسابقات تحت 17 عامًا.

وشدد الموقع على أن الاتحاد الأفريقي أكد أن الكشف بالرنين المغناطيسي يستعمل في جميع أنحاء العالم لتحديد ما إذا كان اللاعبون مؤهلين للمشاركة في مسابقات تحت 17 عامًا على وجه الخصوص، حيث يتأكد أطباء مختصون من اندماج العظام في معصم اللاعب من عدمه و هو أمر يعتبر من المستبعد جدًا من الناحية العلمية حدوثه قبل سن 17 عامًا بمعدل دقة يزيد عن 99٪، إذا كان من الممكن رؤية العظم المندمج في فحوصات التصوير بالرنين المغناطيسي، فهذا دليل على أن اللاعب أكبر من 17 عامًا.

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