قرعة الدوري الممتاز المصري 23 نوفمبر

المصدر: متابعة- العوضي النمر

قام الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة المصري، بجولة صباح اليوم باستاد القاهرة الدولي تفقد خلالها أرض الملعب والصالة المغطاة ومضمار الدراجات، وبدأ صبحي بالإستاد الرئيسي والمدرجات والنجيلة الخاصة بأرضية الملعب، للوقوف على آخر الاستعدادات والتجهيزات الخاصة بمباراة النهائي الأفريقي لبطولة دوري أبطال أفريقيا المرتقبة يوم 27 نوفمبر بين الزمالك والأهلي.

أعقبها جولة بالصالة المغطاة وتفقد أعمال التطوير بها استعدادا لبطولة العالم لليد 2021، مشددا على الانتهاء من عملية التطوير في المواعيد المحددة من أجل الانتهاء من عملية رفع الكفاءة والتطوير استعدادا للبطولة، وأنهى صبحى جولته بتفقد مضمار الدراجات وسير الأعمال به، بالإضافة إلى عملية تركيب الشاشات الخاصة بالمضمار وتجهيزه للافتتاح.

وأكد صبحي أن وزارة الشباب والرياضة تجهز هيئة استاد القاهرة وباقي الأماكن لتكون على استعداد تام لاستقبال كبرى البطولات الدولية والمحلية المختلفة، الأمر الذى يؤكد قدرة الدولة المصرية على استضافة كبرى الأحداث المختلفة في مختلف الرياضات.

فيما أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم أن قرعة الموسم الجديد للدوري الممتاز ستجرى ظهر الإثنين المقبل 23 نوفمبر بأحد فنادق القاهرة.

يحضر القرعة مندوبون عن الأندية المشاركة في المسابقة بواقع مندوب عن كل ناد لتحديد الملعبين الأساسي والاحتياطي لفريقه، اللذين سيخوض عليهما مبارياته.

وأشار اتحاد الكرة إلى أن مندوبي الأندية سيستوفون موافقة الجهة المالكة للملعب والجهات الأمنية، بالإضافة إلى تحديد أرقام قمصان اللاعبين في الموسم الجديد.

يُذكر أن الموعد المقترح لانطلاق دوري الموسم الجديد تحدد له الأسبوع الأول من شهر ديسمبر المقبل.

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