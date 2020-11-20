شوقي غريب: سنخاطب ليفربول لمشاركة صلاح في أولمبياد طوكيو

المصدر: متابعة-العوضي النمر

قال شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأوليمبي المصري أنه ستتم مخاطبة ليفربول رسميا لضم محمد صلاح، للمشاركة مع الأوليمبي في أولمبياد طوكيو، حيث يحق لكل منتخب تحت ال 23 عاما أن ينتدب 3 لاعبين كبار دوليين للمشاركة معه خلال الأولمبياد، ويعد محمد صلاح لاعب نادي ليفربول الإنجليزي أحد أبرز المرشحين للذهاب مع الفريق من أجل المشاركة وقيادته إلى أدوار متقدمة.

موضحاً أن الحالة الوحيدة التي تمنع النجم المصري محمد صلاح لاعب نادي ليفربول الإنجليزي من المشاركة في أولمبياد طوكيو مع الفريق بعد أن فاز المنتخب الأوليمبي ببطولة كأس الأمم الإفريقية والتي أقيمت في مصر، ليضمن صعوده ومشاركته في أولمبياد طوكيو القادمة، هي عدم موافقة نادي ليفربول.

وقال مدرب منتخب مصر الأولمبي أن أخر مباراة في الأولمبياد ستكون يوم 8 أغسطس وبعدها بـ 3 أو 4 أيام سيبدأ الدوري الإنجليزي مما يعني أن إمكانية ضم محمد صلاح تعتبر كبيرة.

مغادرة

من جهة اخري يغادر اليوم الجمعة محمد صلاح ومحمد النني متوجهان إلى إنجلترا من مطار الغردقة عبر طائرة خاصة مجهزة طبيا بعد التنسيق مع ناديي ليفربول وأرسنال الإنجلزيين.

وكان الاتحاد المصري على تواصل وتنسيق دائمين مع الناديين منذ إصابة كل منهما بفيروس كورونا ، وتم التواصل من خلال الكابتن محمد فضل عضو اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة شئون الاتحاد على المستوى الإداري والدكتور محمد أبو العلا طبيب المنتخب الوطني على المستوى الطبي، فيما أجرى اللاعبان مسحة جديدة لكل منهما يوم امس الاول جاءت نتيجتيهما ايجابية".

وذكرت الصحف البريطانية، أن محمد صلاح لن يشارك أمام أتلانتا، بعد إيجابية مسحته الثانية، بسبب البروتوكول الإنجليزي، الذي ينص على خضوع اللاعب للعزل الصحي لمدة لا تقل عن 10 أيام، كما أن محمد صلاح مهدد أيضا بالغياب عن مواجهة برايتون، المقرر لها 28 نوفمبر الجاري، ضمن منافسات الجولة العاشرة، من مسابقة الدوري الإنجليزي.

ويتصدر محمد صلاح جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الموسم الحالي برصيد 8 أهداف، بالتساوي مع كالفيرت لاعب إيفرتون، وسون نجم توتنهام، وجيمي فاردي مهاجم ليستر سيتي.

ويعاني ليفربول من إصابات عديدة في صفوفه، حيث يغيب جوميز عن التدريبات بسبب إجرائه جراحه في الركبة مؤخرا، وفان دايك المصاب بقطع في الرباط الصليبي، وأرنولد من إصابة في الكاحل، بينما تحوم الشكوك حول مشاركة روبرتسون الذي يعاني من إصابة عضلية، ويليامز الذي يعاني من إصابة في الفخذ.

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