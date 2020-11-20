بيان من اتحاد الكرة المصري بخصوص صلاح والنني

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم الاتفاق مع ناديي ليفربول وأرسنال الإنجليزيين على سفر اللاعبين محمد صلاح ومحمد النني إلى لندن بعد إصابتهما بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وقال الاتحاد، مساء أمس، في بيان على صفحته الرسمية في "فيسبوك": "في إطار التنسيق بين الاتحاد المصري لكرة القدم وناديي ليفربول وأرسنال الإنجليزيين، تم الاتفاق على سفر كل من محمد صلاح ومحمد النني، نجمي المنتخب الوطني المحترفين في إنجلترا، غداً من مطار الغردقة، على متن طائرة خاصة مجهزة طبية، على أمل أن تتحول حالتاهما إلى سلبية قريباً، والتمكن من العودة إلى مشاركة فريقيهما في مبارياتهما المقبلة".

وأضاف البيان أن الاتحاد المصري كان على "تواصل وتنسيق دائمين مع الناديين منذ إصابة كل منهما بفيروس كورونا، وتم التواصل من خلال الكابتن محمد فضل عضو اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة شؤون الاتحاد على المستوى الإداري، والدكتور محمد أبو العلا طبيب المنتخب الوطني على المستوى الطبي، فيما أجرى اللاعبان مسحة جديدة لكل منهما اليوم جاءت نتيجتيهما إيجابية".

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