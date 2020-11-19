رسمياً.. انطلاق الدوري المصري الممتاز 9 ديسمبر

المصدر: البيان الإلكتروني

حددت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد كرة القدم المصري، يوم 9 ديسمبر المقبل موعدا لانطلاق الدوري العام الممتاز الجديد 2020 -2021، وفقاً لموقع " اليوم السابع"، ومن المقرر أن تخطر اللجنة الخماسية الأندية خلال الايام القليلة المقبلة بموعد سحب وإجراء قرعة المسابقة بعدما رفضت الأندية مقترح إقامة الدوري الجديد من دور واحد وتمسكت بإقامته من دورين بشكله الطبيعي.

على صعيد متصل، قررت لجنة المسابقات باتحاد الكرة إقامة نهائي كأس مصر يوم 5 ديسمبر المقبل باستاد القاهرة الدولي، وحددت لجنة المسابقات باتحاد الكرة، موعد مواجهتي نصف نهائي بطولة كأس مصر بشكل رسمي وقررت اللجنة إقامة لقاء طلائع الجيش مع الفائز من الزمالك وإف سى مصر يوم 1 ديسمبر على ملعب برج العرب بالإسكندرية، فيما يواجه الاتحاد السكندري الفائز من الأهلي وأبو قير للأسمدة في نفس اليوم على ملعب استاد الجيش في السويس.

وتلقت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة خطاباً جديداً من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، يطلب عقد الجمعية العمومية غير العادية لمناقشة واعتماد لائحة النظام الأساسي الجديدة قبل انتهاء فترة ولاية اللجنة الخماسية قبل 30 نوفمبر الجاري، ولم يتطرق الخطاب لموقف الانتخابات سواء بإقامتها من عدمه.

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