تعرف على موعد مسحة كورونا القادمة للنجم المصري محمد صلاح

المصدر: البيان الإلكتروني

كشف محمد أبو العلا طبيب المنتخب الوطني المصري لكرة القدم موعد المسحة المقبلة للاعبين المصابين للاطمئنان على سلامتهم، خاصة محمد صلاح ومحمد النني وأحمد حسن كوكا بعد إعلان إصابتهم بفيروس كورونا في الساعات الماضية.

وقال أبو العلا في تصريحاته ببرنامج "اللعيب" المذاع على قناة mbc مصر، أن المسحة المقبلة ستكون في خلال خمسة أيام بالنسبة للنني وكوكا نظرا لإصابتهما من وقت قريب، أما بالنسبة لمحمد صلاح فسيخضع لمسحة في وقت أقرب نظرا لأنه تعرض للإصابة منذ عدة أيام.وتواجد الثلاثي محمد صلاح ومحمد النني وأحمد حسن كوكا في عزل صحي بعد الإصابة بفيروس كورونا خلال معسكر المنتخب الأخير.

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