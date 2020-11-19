أول فوز لمنتخب مصري على نظيره البرازيلي

المصدر: القاهرة - عماد الحسيني

نجح المنتخب المصري الأولمبي لكرة القدم، في تحقيق أول فوز لمنتخب مصري على منتخب برازيلي، سواء ودياً أم رسمياً، وذلك عندما فاز عليه (2 ــــ 1)، أول من أمس، في الدورة الودية التي فازت مصر بلقبها ونظمتها بمشاركة ثلاثة منتخبات هي، مصر والبرازيل وكوريا الجنوبية، استعداداً لخوض منافسات دورة الألعاب الأولمبية «طوكيو 2020».

وقدم المنتخب المصري أداءً جيداً، وكان يمكنه زيادة عدد الأهداف بعد تفوق تام على منافسه في الشوط الثاني، وقال المدير الفني شوقي غريب، إن هناك عرضاً لمواجهة اليابان في طوكيو ودياً خلال شهر ديسمبر المقبل، إضافة إلى مفاوضات مع منتخبات أوروبية كبرى مثل، ألمانيا وإسبانيا وفرنسا.

والتقت المنتخبات المصرية مع نظيراتها البرازيلية في أكثر من مناسبة، سواء المنتخب الأول أم الأولمبي أم الشباب، ولم يحدث أن حقق «الفراعنة» الفوز على «السامبا» من قبل، وفي عام 1960، التقى المنتخبان 3 مرات، خسرتها مصر جميعاً في وجود النجم الأسطوري بيليه مع منتخب البرازيل.

وفي أولمبياد 1964، وبرغم أن المنتخب المصري حقق المركز الرابع في إنجاز غير مسبوق، تعادل مع البرازيل في بداية مشواره بنتيجة (1-1)، وفي كأس القارات 2009، قدم المنتخب المصري الأول أداءً رائعاً أمام نجوم السامبا، لكنه لم يفلح في تحقيق الفوز وخسر بنتيجة (4-3)، وفي منافسات كأس العالم (كولومبيا 2011) تعادلت مصر مع البرازيل (1-1).

وفي وجود النجم الدولي محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي الحالي، خسر المنتخب الأولمبي المصري أمام البرازيل، وسجل صلاح هدفاً في مباراة انتهت بنتيجة (3-2).

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