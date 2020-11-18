إصابة مدرب الزمالك بفيروس كورونا

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلن مدحت عبدالهادي المدرب العام لنادي الزمالك إصابته بفيروس كورونا.

وكشف عبدالهادي أنه خضع لتحليل للكشف عن الإصابة بالفيروس لتظهر عينة إيجابية، ويبدأ بعد ذلك فترة العزل للخضوع لبروتوكول العلاج.

ولا يعد عبدالهادي أول من يصاب بالعدوى داخل نادي الزمالك إذ سبقه في ذلك حازم إمام الظهير الأيمن الذي تم عزله أيضا وخضع لمسحة جديدة أمس، وكذلك محمد حسن لاعب خط الوسط.



ويستعد الزمالك لمواجهة نادي مصر يوم السبت المقبل، في دور الثمانية لبطولة كأس مصر، كما يستعد الفريق الأبيض لمواجهة من العيار الثقيل تجمعه بغريمه التقليدي الأهلي يوم 27 نوفمبر الجاري باستاد القاهرة فينهائي دوري أبطال أفريقيا.

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