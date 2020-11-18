لاعبو اتحاد بلعباس الجزائري يقاطعون التدريبات

المصدر: البيان الإلكتروني

قرر لاعبو اتحاد بلعباس مقاطعة التدريبات، والدخول في إضراب مفتوح، احتجاجا على الوضعية الصعبة التي يتخبط فيها النادي، قبل انطلاقة الموسم.

وأشارت وسائل إعلام جزائرية إلى أن اللاعبين اتفقوا على الدخول في إضراب مفتوح، ابتداء من أمس احتجاجا على الوضعية الصعبة التي آل إليها النادي، وتأخر مجلس الإدارة في الوفاء بالتزاماته المالية.

ويصر لاعبو الاتحاد على عدم العودة إلى التدريبات، حتى الحصول على جزء من مستحقاتهم المالية العالقة، الأمر الذي من شأنه أن يؤثر على تحضيرات الفريق، قبل انطلاق الموسم.

وتسبب قرار اللاعبين، في إلغاء المباراة الودية التي برمجها الجهاز الفني، بقيادة المدرب لمين بوغرارة، ضد نادي مولودية وهران هذا الأسبوع.

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