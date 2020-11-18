محمد عبد الرحمن إلى الهلال السوداني

المصدر: الخرطوم - حسن فاروق

أكد الاتحاد السوداني لكرة القدم أن إجراءات تسجيل اللاعب محمد عبد الرحمن لنادي الهلال تمت بصورة صحيحة داخل نظام الانتقال الإلكتروني.

وكشف مسؤول في الاتحاد أن عملية التسجيل أرفق معها (مخالصة) بين اللاعب وناديه السابق أهلي بوعريرج الجزائري.

معتمدة من «فيفا» موجودة داخل النظام الإلكتروني للانتقالات، ورفض المسؤول الكشف عن أي تفاصيل جديدة لكنه أوضح أن إجراءات التسجيل صحيحة وسليمة، وأن ما يتردد في وسائل الإعلام عن تعقيدات قانونية لا أساس له من الصحة، موضحا أن «فيفا» اعتمد تسجيل اللاعب وتبقى استلام بطاقة نقله الدولية.

وكانت تقارير صحفية قد أكدت أن صفقة انتقال اللاعب محمد عبد الرحمن تواجه تعقيدات قانونية في المطابقة، وأن للاعب ثلاثة عقود أولها مع أهلي البرج وثانيها مع مولودية الجزائر وثالثها مع الهلال، ونشرت صحف الخرطوم تصريحات لرئيس مجلس إدارة أهلي البرج، تفيد أن صفقة انتقال المهاجم السوداني محمد عبد الرحمن، إلى صفوف المولودية الجزائر، تمت بطريقة عادية وقانونية.

وأضاف: «قضية اللاعب ذات شقين، الشق الأول يكمن في تحويل الاتفاق المبرم ما بين إدارة المولودية، وأهلي البرج واللاعب، وهذا الأمر تم بطريقة عادية وقانونية، وكل الأطراف اتفقت على إعارة الغربال إلى المولودية لمدة 18 شهرًا، وهنا أصبح اللاعب على ذمة النادي العاصمي».

وفي سياق مختلف وصف الطاهر يونس نائب رئيس نادي الهلال ملف قناة الهلال الفضائية بأنه يواجه تعقيدات كبيرة، لكنه عاد وقال إن لجنة التطبيع سوف تفتح ملفها قريباً، مبيناً أن القناة شراكة ما بين الهلال والكاردينال، مضيفاً أنه في عملية التسليم والتسلم التي جرت بينهم والمجلس السابق لم يتسلموا عقود القناة، مضيفاً أنه ليس لديه عداء شخصياً مع رئيس الهلال السابق، والقناة حتى الآن لم تخرج من جلباب الكاردينال بل ظلت تمدح فيه طوال الوقت.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز