صلاح مهنئاً المنتخب المصري: فوز مهم في ظروف صعبة

المصدر: دبي - البيان الرياضي

وجَّه محمد صلاح، نجم المنتخب المصري وليفربول الإنجليزي، التهنئة إلى "الفراعنة" عقب الفوز على توغو بثلاثة أهداف مقابل هدف، اليوم، في الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الإفريقية.

وكتب صلاح، على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "مبروك منتخب مصر على الفوز وللجهاز الفني واللاعبين، فوز مهم في ظروف صعبة، والقادم أفضل بإذن الله".

وغاب محمد صلاح عن مواجهتي المنتخب المصري مع نظيره التوغولي في الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات، وذلك بعد إصابته بفيروس كورونا.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز