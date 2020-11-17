مرتضى منصور يبارك سوبر وادي النيل بين الزمالك والهلال

المصدر: دبي - ياسر قاسم

وافق مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، على إقامة مباراة تحت اسم "سوبر وادي النيل" بين الهلال والزمالك.

جاء ذلك خلال زيارة وفد من نادي الهلال السوداني لمرتضى منصور في مكتبه بمقر النادي، وكان في استقبال الوفد إسماعيل يوسف وأحمد مرتضى عضوا مجلس ادارة نادي الزمالك، وعلاء مقلد مدير النادي، وفاروق جعفر مستشار مجلس الإدارة لشؤون الكرة، وشريف حسين القائم بأعمال المدير التنفيذي.

وضم الوفد السوداني هيثم حسن السوباط، رئيس بعثة الهلال في معسكره بالقاهرة، والسيد سهيل قنصل السودان في مصر.

وتبادل مرتضى منصور مع السوباط الدروع التذكارية للناديين، ورحب رئيس نادي الزمالك بالوفد السوداني، مؤكداً أن منشآت النادي وملاعبه تحت أمر الفريق السوداني خلال فترة وجودهم في مصر.

يُذكر أن فريق الهلال السوداني يقيم معسكره في القاهرة لمدة 15 يوماً، ويلعب مع فريق طلائع الجيش مباراة ودية الخميس المقبل، حيث حرص وفد الهلال على زيارة نادي الزمالك واستثمار العلاقات الأزلية بين مصر والسودان في تعاون رياضي بين الناديين، تكون بداياته (سوبر وادي النيل) بين الهلال والزمالك.

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