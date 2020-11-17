منتخب مصر يهزم توجو بالثلاثة ويتصدر مجموعته

المصدر: متابعة - العوضي النمر

حقق منتخب مصر فوزاً كبيراً على نظيره توجو بثلاثة أهداف مقابل هدف، في اللقاء الذي أقيم بينهما على ملعب كيجي في العاصمة التوجولية لومي في الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس الأمم الإفريقية 2020 المقبلة بالكاميرون.

قدم منتخب مصر أداءً قوياً، وبدا اللاعبون في روح قتالية عالية، وتصدر منتخب مصر قمة مجموعته السابعة برصيد 8 نقاط، متساوياً مع نظيره جزر القمر، ومتفوقاً في رصيد الأهداف، فيما يحل منتخب كينيا ثالثاً برصيد 3 نقاط، ويتذيلها منتخب توجو برصيد نقطة واحدة.

سجل أهداف مصر محمد مجدي «قفشة»، بتسديدة من داخل منطقة جزاء توجو في الدقيقة 18، وأضاف محمد شريف الهدف الثاني في الدقيقة 31 من كرة طولية لعبها الحارس الشناوي، وفى الدقيقة 53 سجل محمود تريزيجيه الهدف الثالث من الوضع طائراً، بعد تمريرة من أيمن أشرف، وفي الوقت المحتسب بدل الضائع سجل نايا هدف توجو الوحيد.

وسبق أن حقق منتخب مصر فوزاً صعباً على نظيره التوجولي بهدف نظيف في المباراة التي جمعت الفريقين في القاهرة السبت الماضي بهدف سجله محمود الونش.

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