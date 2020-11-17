العراق يهزم أوزبكستان وديا في دبي

المصدر: دبي- علي شدهان

حقق منتخب العراق الأول لكرة القدم فوزا معنويا ثمينا على نظيره الأوزبكي بهدفين لهدف في لقاء ودي احتضنته دبي اليوم، في إطار المعسكر الذي يقيمه أسود الرافدين استعدادا لتصفيات (مونديال) 2022، وكأس آسيا 2023..

هدف السبق

تقدم المنتخب الأوزبكي بهدف السبق في الدقيقة 39 من ركلة جزاء بإمضاء خالدوف، قبل أن يحول أسود الرافدين تأخره إلى التقدم بتسجيل هدف التعادل عبر نجمه مهند علي (ميمي) في الدقيقة 63، وهدف الفوز الثاني عبر نجمه علي عدنان من ركلة جزاء في الدقيقة 84 من زمن المباراة.

تعادل سلبي

وسبق لمنتخب العراق خوض مباراة ودية أولى أمام شقيقه الأردني 12 الجاري أنتهت بالتعادل السلبي.

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