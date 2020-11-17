رأسية الغربال تنعش أمال صقور الجديان أفريقيا

المصدر: متابعة- طلحة عبدالله

سجل المهاجم المتميز محمد عبد الرحمن ( الغربال) هدفا رأسيا رائعا في الدقيقة الأخيرة من الوقت المحتسب بدل الضائع ليقود منتخب السودان لفوز ثمين على ضيفه منتخب غانا بهدف دون رد، ليرفع رصيده إلى (6 نقاط) وينعش آماله في المنافسة على إحدى بطاقتي التأهل لنهائيات أمم أفريقيا بالكاميرون، فيما بقى منتخب غانا في نفس الرصيد ( 9 نقاط).

وقدم المنتخب السوداني الملقب ب (صقور الجديان) واحدة من أجمل وأقوى مبارياته بالآونة الأخيرة، وهيمن بنسبة كبيرة على مجريات اللعب خلال شوطي المباراة لكن عابه ختام الهجمة، في الوقت الذي تمركز فيه المنتخب الغاني الضيف مدافعا أمام مرماه ومعتمدا في أغلب الأحيان على الهجمات المرتدة والتي تعامل معها دفاع صقور الجديان ومن خلفه الحارس أبوعشر على خيرنسق، محافظا على نظافة شباكه حتى أثمرت جهود السودان عن هدف الفوز الغالي في الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل الضائع.

وعبر محمد عبد الرحمن صاحب هدف المباراة الوحيد عن بالغ سعادته بتحقيق الفوز، وقال إنه جاء بفضل الجهود الكبيرة التي بذلها زملائه داخل ملعب المباراة، مؤكدا أن الفوز سيعزز كثيرا من دوافعهم في المباريات المقبلة والتي سيقاتلون خلالها من أجل إهداء جمهور الكرة السودانية بطاقة التأهل.

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