الأولمبي المصري يواجه البرازيل ودياً

المصدر: متابعة – العوضي النمر

يدخل منتخب مصر الأولمبي بقيادة المدرب شوقي غريب، في الساعة الحادية عشر من مساء اليوم الثلاثاء، مواجهة ودية من العيار الثقيل أمام نظيره البرازيلي على ستاد القاهرة الدولي، في ختام الدورة الودية الدولية التي أقيمت في القاهرة خلال الفترة من 12 حتى 17 نوفمبر الجاري للمنتخبات الأولمبية وتضم منتخبات مصر وكوريا الجنوبية والبرازيل، ضمن برنامج الاعداد لأولمبياد طوكيو 2021.

و افتتح منتخب مصر الأولمبي مشواره في الدورة بتعادل سلبي مع كوريا الجنوبية على ستاد السلام، بينما فاز راقصو السامبا على كوريا الجنوبية بثلاثة أهداف مقابل هدف على نفس الملعب ليتصدر منتخب البرازيل الدورة بثلاثة نقاط.

من جانبه، أكد شوقي غريب المدير الفني للمنتخب المصري الأوليمبي، أنه يسعى لمنح الفرصة لعدد كبير من اللاعبين في المباراة الودية الثانية أمام منتخب البرازيل، خاصة بعض العناصر التي تنضم للمرة الأولى لمعسكر المنتخب ليكون الحكم عليها موضوعيا.

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