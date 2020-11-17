ميدو يوجه انتقادات لاذعة لمحمد صلاح ويتهمه بالإهمال

المصدر: البيان الإلكتروني

وجه أحمد حسام "ميدو"، مهاجم منتخب مصر السابق، انتقادات لاذعة لمحمد صلاح، نجم منتخب "الفراعنة" وليفربول الإنجليزي، واتهمه بالإهمال في أزمة إصابته بفيروس كورونا.

وقال "ميدو"، مهاجم توتنهام الأسبق عبر برنامجه (أوضة اللبس) بقناة (النهار): "صلاح أخطأ بإهماله في اتباع الإجراءات الاحترازية وحضوره حفل زفاف شقيقه، وهو الأمر الذي تسبب في التقاطه العدوى".

وأضاف: "يجب أن نكون صريحين، صلاح أخطأ في حالة التراخي التي ظهر عليها وعدم مراعاته الإجراءات الاحترازية".

وأشار إلى أن الاتحاد المصري لكرة القدم أخطأ أيضا لعدم معاتبة محمد صلاح على هذه الحالة.

وتابع ميدو: "كان يجب على عمرو الجنايني، رئيس اللجنة الخماسية، إصدار بيان لمعاتبة صلاح، بدلا مما حدث وأثار سخرية الصحافة الإنجليزية من الاتحاد المصري".

وأوضح: "كنا ننتظر تصريحات من جانب الجهاز الفني للمنتخب بقيادة حسام البدري ومحمد بركات مدير المنتخب، لانتقاد صلاح، لأنه لا يوجد لاعب أكبر من منتخب مصر".

وأكد أن وزير الرياضة أشرف صبحي كان أولى به أن ينتقد ما حدث ويحاول تصحيح مسار منتخب مصر.

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