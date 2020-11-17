بعد إصابة صلاح والنني بكورونا .. قلق في الأهلي والزمالك قبل النهائي الأفريقي

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

سيطرت حالة من القلق على جماهير قطبي الكرة المصري، الأهلي والزمالك، عقب إعلان إصابة نجم المنتخب المصري الأول لكرة القدم، ونادي أرسنال الإنجليزي، محمد النني، بفيروس كورونا، بعدما جاءت نتيجة عينته إيجابية قبل مباراة المنتخب المصري مع نظيره التوغولي، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الإفريقية.

وجاءت إصابة النني بفيروس كورونا لتسجل ثاني حالة في صفوف المنتخب المصري بعد أن أصيب النجم محمد صلاح قبل خوض مواجهة الذهاب أمام توغو التي أقيمت بإستاد القاهرة، أول من أمس الأحد، وانتهت لمصلحة مصر بهدف نظيف، إذ تم عزل نجم ليفربول الإنجليزي، الذي كان قد حضر حفل زفاف شقيقه في القاهرة قبل إقامة المباراة بأيام قليلة.

وبدأ القلق يساور جماهير الأهلي والزمالك من احتمالات انتقال العدوى للاعبي الفريقين قبل نهائي دوري أبطال أفريقيا المقرر إقامته يوم 27 نوفمبر الجاري في القاهرة، إذ أثارت إصابة صلاح والنني حالة من الجدل بين الجماهير على السوشيال ميديا والتخوف من إصابة أحد لاعبي الفريقين قبل "ديربي القرن" خاصة وأن النني شارك في مران المنتخب المصري بصورة طبيعية بجانب بقية اللاعبين قبل اكتشاف إصابته.

وسيعود النني على نفس الطائرة الخاصة مع بعثة المنتخب المصري عقب انتهاء مباراة توغو بحسب ما أعلنه مسؤولي المنتخب، مع التشديد على عزل اللاعب في مكان خاص في الطائرة، وسط إجراءات احترازية صارمة.

ويضم المنتخب المصري عددا من لاعبي الأهلي والزمالك أبرزهم حارس مرمى الأحمر محمد الشناوي ومحمد مجدي قفشة وأيمن أشرف إلى جانب محمد هاني وعمرو السولية اللذان استبعدا بعد مباراة توغو، الأول بسبب الإصابة والثاني للإيقاف لتراكم الإنذارات، فيما يضم المنتخب من صفوف الزمالك الحارس محمد أبو جبل وطارق حامد ومصطفى محمد ومحمود علاء ومحمود حمدي الونش وأحمد سيد زيزو.

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