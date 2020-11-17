السفاح يونس رئيساً لأحدث أندية العراق

المصدر: متابعة-علي شدهان

فاز يونس محمود النجم السابق لمنتخب العراق الأول لكرة القدم برئاسة نادي الجامعة البغدادي، أحدث الأندية الرياضية في العراق، بحصوله على غالبية أصوات الناخبين في الانتخابات التي جرت مؤخرا في العاصمة بغداد، ومثلت أولى الخطوات الإدارية العملية ليونس الملقب بـ "السفاح".

الحلم الأكبر

وشكلت رئاسة نادي الجامعة، تمهيدا حقيقيا لتحقيق الحلم الأكبر ليونس محمود الملقب بـ "السفاح" لدخول اتحاد كرة القدم العراقي في دورته الجديدة، وهو الحلم الذي يشترط تحقيقه، ممارسة إدارية على مستوى متقدم في العمل الإداري حسب الشروط التي تم وضعها في هذا الشأن.

تجربة فريدة

وبعد فوزه بالمنصب، لفت يونس محمود في تصريحات إعلامية إلى أن نادي الجامعة يمثل تجربة فريدة، كونه يقوم في الأساس على الاستثمار في الكوادر الجامعية من اللاعبين والأساتذة والكفاءات في الجامعات الاهلية والحكومية، مشيرا إلى أن النادي يعتمد على دعم القطاع الخاص عبر نهج استثماري رصين بعيدا عن الدعم الحكومي.

فتح الأبواب

ونوه "السفاح" إلى أن ناديه الجديد سيقوم بفتح ابوابه مشرعة أمام الشباب من خلال الاهتمام بمختلف الألعاب الرياضية، ومنها الفردية، إلى جانب كرة القدم باعتبارها اللعبة الشعبية الأولى في العراق، مستبعدا أن يكون ناديه الجديد بديلا لناديه الأم، الطلبة الذي شهد انطلاقة يونس محمود في عالم كرة القدم في بداية الالفية الحالية.

تقديم الاستقالة

وأبدى "السفاح" استعداده التام لتقديم استقالته من رئاسة نادي الجامعة البغدادي في حال وجود أي تعارض في المصالح عند ترشحه وفوزه بمنصب في اتحاد كرة القدم العراقي في الدورة الجديدة، منوها إلى أنه يسعى بقوة من اجل خدمة كرة القدم العراقية في مختلف المحافل، وفي شتى المستويات.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز