اعتزال الحضري.. «رايح جاي»

المصدر: (القاهرة - عماد الحسيني)

أكثر من مرة، يخرج عصام الحضري، حارس المرمى التاريخي لمنتخب مصر لكرة القدم، ليعلن اعتزاله، ثم يعود للحديث عن إمكانية عودته إلى الملاعب.

وأنه يمتلك عروضاً من عدة أندية مصرية وعربية، وتارة أخرى يؤكد دخوله مجال التدريب، آملاً في تولي حراسة مرمى منتخب بلاده. وعاد الحضري (47 عاماً)، ليثير الجدل مرة رابعة، حول التراجع عن قرار اعتزاله، وأكد أنه تلقى عرضاً من نادي «زد» المصري، للانضمام إلى صفوفه في الموسم المقبل، وأوضح أنه سيعقد جلسة غداً مع إدارة النادي، لمعرفة تفاصيل العرض، قبل أن يحسم قراره، إذا رأى أن التجربة ستضيف لتاريخه، وقال حارس مرمى الأهلي والزمالك والإسماعيلي السابق، إن حالته البدنية تسمح له بالعودة إلى الملاعب.

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