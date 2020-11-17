500 ألف دولار تجعل «الغربال» أغلى لاعب سوداني

المصدر: الخرطوم - حسن فاروق

عاد اللاعب محمد عبد الرحمن «الغربال» لاعب أهلي بوعريرج الجزائري، لاعباً لفريق الهلال، كأعلى صفقة انتقال للاعب سوداني، بمبلغ تجاوز نصف مليون دولار أمريكي، بعد أن خرج من نادي الهلال، بإصابة مزمنة، قبل 4 سنوات، بحسب تصريحات رئيس نادي الهلال وقتها، أشرف الكاردينال.

انتقل عبد الرحمن للمريخ في 2016، بعد أزمة نشبت بينه ورئيس نادي الهلال الكاردينال، أكد وقتها الكاردينال أن اللاعب لديه إصابة مزمنة، وظهر نجمه مع المريخ بصورة لافتة في البطولة العربية، إلا أن الإصابة أوقفته عن اللعب لفترة طويلة، عاد بعدها وانتقل إلى فريق أهلي بوعريرج الجزائري.

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