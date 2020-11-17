والد محمد صلاح يكشف حقيقة إصابة أسرته بكورونا

المصدر: البيان الإلكتروني

كشف صلاح غالي والد النجم العالمي محمد صلاح لاعب المنتخب المصري ونادى ليفربول بول الإنجليزي عن نتيجة فحص كورونا الخاص بأسرة نجله محمد صلاح.

وأشار إلى أنه نتيجة الفحص الخاص بزوجة محمد صلاح وابنتيه سلبية، لافتاً إلى أن ما ورد على منصات التواصل الاجتماعي بشأن إصابتهم بفيروس كورونا شائعات ليس لها أي أساس من الصحة.



وأضاف غالي وفقا لصحيفة اليوم السابع أنه لم يكتف بإجراء فحص للأسرة، ولكنه أجرى فحصاً أيضا للمنزل بالكامل منهم والدة محمد صلاح، وكذلك شقيقته وخرجت كل نتائج الفحوصات سلبية، مؤكداً أن الجميع بخير ، وصحة النجم محمد صلاح تحسنت تماماً .

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