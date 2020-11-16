إطلاق تحدي «#PlayItForward» لدعم استضافة السعودية «آسيا 2027»

المصدر: الرياض - البيان الرياضي

أطلق الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة السعودي، اليوم، التحدي التفاعلي «#PlayItForward»، في حملة «سعودي يونايتد»، دعماً لاستضافة السعودية نهائيات كأس آسيا 2027، تأكيداً على طموحات استضافة البطولة لأول مرة في تاريخ الرياضة السعودية.

واستعرض وزير الرياضة السعودي، عبر مقطع مصور، مهاراته في الـ«كيك آب» في كرة القدم، داعياً عبر حسابه على «تويتر» و«إنستغرام»، عشاق ومحبي كرة القدم من جميع الأعمار لدعم حملة السعودية، من خلال استعراض مهاراتهم في الـ «كيك أب»، وسيتم نشر مقاطع الفيديو الخاصة بالمشاركين عبر حساب الحملة في مواقع التواصل الاجتماعي، وصولاً لـ 2027 ركلة، فيما يشترط التحدي أن يقوم كل مشارك بالإشارة إلى اثنين من أصدقائه لتحديهما والانضمام للحملة.

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