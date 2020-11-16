صلاح يجري مسحة الخميس ويغادر إلى إنجلترا الجمعة

المصدر: دبي- العوضي النمر

يجرى المصري نجم ليفربول محمد صلاح مسحة طبية جديدة يوم الخميس المقبل من أجل التأكد من تعافيه من كورونا تمهدا للسفر إلى إنجلترا للانتظام في تدريبات فريقه ليفربول، وحدد صلاح الجمعة المقبل موعدا مبدئيا للسفر والعودة من جديد إلى فريقه ليفربول حال " سلبية " مسحة كورونا التي سيجريها.

وبدأ محمد صلاح نجم منتخب مصر الأول لكرة القدم والمحترف بصفوف ليفربول الإنجليزي في التعافي من فيروس كورونا الذي غاب بسببه عن مواجهتي منتخب مصر أمام توجو في الجولة الثالثة والرابعة من منافسات التصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الإفريقية

ويخضع محمد صلاح إلى عزل صحى خلال الوقت الحالي بمدينة الجونة للتعافي بشكل تام من الإصابة بفيروس كورونا والعودة من جديد للمشاركة في المباريات مع فريقه ليفربول، وكشف حسام حسنى رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا في مصر آخر التطورات الصحية لـ محمد صلاح عقب إصابته بالفيروس، مؤكدًا أن الفرعون المصري حالته مستقرة ولا تدعو للقلق.

وقال حسام حسنى فى مداخلة هاتفية لبرنامج ساعة مع شوبير عبر إذاعة أون سبورت إف إم، " اليوم " ان محمد صلاح لم تظهر عليه أعراض الإصابة بفيروس كورونا ولكنه ثبت إصابته بالمسحات الدورية قبل المباريات، بجانب لاعب آخر من منتخب توجو لا يزال يتلقى العلاج بمصر ولم يغادر مع منتخب بلاده لحين التأكد من سلامته.. وأجرينا أشعة مقطعية لصلاح فور ثبوت الإصابة وجاءت سليمة تمامًا، وخضع صلاح أيضا لسلسلة تحاليل أثبتت وجود نقص بسيط في كرات الدم البيضاء بفعل فيروس كورونا، وقررنا منحه البروتوكول العلاجي دون أدوية كورتيزون لأن الحالة بسيطة وألزمناه بالراحة التامة مع العزل لمنع تفشى الفيروس بين المخالطين له"

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