المصدر: البيان الإلكتروني

ألقت أجهزة الأمن المصرية في الجيزة القبض على مروان محسن لاعب النادي الأهلي المصري، لاتهامه بإصابة موظف في حادث تصادم بشارع ثروت أمام كلية فنون تطبيقية بالجيزة.

وذكرت صحيفة "اليوم السابع" أن تحقيقات الأجهزة الأمنية بالجيزة، بقيادة اللواء طارق مرزوق، مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، كشفت أن بداية الواقعة كانت بتلقي قسم شرطة الجيزة بلاغاً من رواد شارع ثروت، يفيد بوقوع حادث تصادم ومصاب، وعلى الفور انتقلت قوة من المباحث إلى مكان الواقعة.

وتبين من خلال الفحص والتحري أن محسن صدم بسيارته موظفاً بمعهد بحوث الإنتاج الحيواني يبلغ من العمر 51 عاماً يقود دراجة هوائية، ما نتج عنه إصابته بكدمات وسحجات مختلفة.

وتم التحفظ على اللاعب ونقل المصاب إلى المستشفى لتلقى العلاج، وبدأت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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