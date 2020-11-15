شكوى المريخ لـ «فيفا» تربك الاتحاد السوداني

المصدر: الخرطوم - حسن فاروق

أربكت الشكوى التي تقدم بها مجلس المريخ للاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، أروقة الاتحاد السوداني، وعطلت تكوين لجنة تطبيع النادي، التي كان محدداً لها الخميس الماضي، وأوضح عضو مجلس إدارة اتحاد كرة القدم السوداني، حسين أبو قبة، أن شكوى المريخ عطلت الرد الحاسم بشأن تكوين لجنة التطبيع، موضحاً أن تأخر «فيفا» في إصدار قرار بشأن الأزمة الحالية، يعد أمراً طبيعياً، ليدفع مجلس المريخ بمذكرةٍ عبر محاميه.

وأضاف: عدم الرد من الفيفا حتى اللحظة أمر طبيعي في اعتقادي، لأن هناك مذكرة رفعت من مجلس المريخ، وبالتالي، الأمر يحتاج إلى دراسة، ولذلك الفيفا في تواصل مع لجنة الحوكمة، صحيح أن فترة مجلس المريخ انتهت، ولكن في النهاية، هو دخل طرفاً ثالثاً، وفي النهاية، الواقع يشير إلى أن مجلس المريخ لطالما يبحث عن شرعية، فإن فيفا ستنظر في شكواه عبر لجنة الحوكمة، قبل إصدار أي قرار.

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