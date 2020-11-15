مسرحية فوزي البنزرتي تنتهي في الوداد

المصدر: تونس - صالح قادري

جاءت مغادرة المدرب التونسي فوزي البنزرتي بعد 30 دقيقة فقط من بدء مران النادي الصفاقسي الثلاثاء الماضي، وغيابه عن مران اليوم التالي، وتصريحاته بأن ما قام به يأتي تضامناً مع لاعبي الفريق لعدم حصولهم على مستحقاتهم المالية، بمثابة مفاجأة بعدما كشفت بعض المصادر أن ما قام به البنزرتي ما هو إلا «مسرحية» من تأليف نجله والذي يتولى في الوقت ذاته مهمة وكيل أعماله، ومن المؤكد أن فوزي البنزرتي لن يواصل مهمته مع النادي الصفاقسي، وقد يرحل لتولي مهمة تدريب الوداد المغربي وهو الأقرب خاصة مع وجود نجل البنزرتي حالياً في المغرب من أجل التفاوض، وبالفعل قطعت المفاوضات أشواطاً كبيرة إن لم تكن قد تم الاتفاق بالفعل بين الطرفين.

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