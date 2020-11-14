اتحاد الكرة السوداني يبدأ التحرك ضد الحكم المعتدي على مدرب المنتخب

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلن الاتحاد السوداني لكرة القدم اتخاذ خطوة رسمية ضد الحكم السنغالي المساعد، الذي تواجد في طاقم تحكيم مباراة المنتخب السوداني الأخيرة، ضد نظيره غانا، والتي جمعت المنتخبين على ملعب "كيب كوست"، ضمن تصفيات الجولة الثالثة المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2021 والتي تستضيفها الكاميرون.

وخلال المباراة، قام حكم المباراة السنغالي بالاعتداء على هوبير فيلود، المدير الفني للمنتخب السوادني، بعد مطالبته بركلة جزاء مستحقة لفريقه، عقب العرقلة التي تعرض لها مهاجمه في منطقة جزاء الخصم، وذهب الحكم مسرعًا إلى المدير الفني فيلود ومهاجمته وضربه مما تسبب في إسقاطه أرضًا.

وخلال تصريحاته تعقيبًا على تلك الواقعة الفريدة، قال نصر الدين حمدتي، نائب رئيس الاتحاد السوداني، إن الاتحاد قد تقدم بشكوى رسمية ضد الحكم المذكور، لدى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف".

وقال حمدتي في تصريحاته لقناة "أون تايم سبورتس": "لا يليق تصرف حكم المباراة ضد المدرب بكرة القدم، وقدمنا اعتراض ضد حكم المباراة ومساعده، وهذا الاعتداء لم يحدث في تاريخ كرة القدم".

وأضاف: "العقوبة تكون حسب تقدير لجنة الانضباط بالاتحاد الافريقي وتقدمنا بشكوى رسمية ضد الحكم الذي اعتدى على المدرب".

واختتم: "وقدمنا شكوى أيضًا بسبب بعض القرارات من حكم المباراة التي تسببت في ضرر للمنتخب السوداني، ولا يوجد حتى الان رد على الشكوى وأتوقع أن يأتي الرد قريبًا".

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