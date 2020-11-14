مصر تستضيف السوبر الأفريقي

المصدر: (د ب أ)

أعلن عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة المصري أن السوبر الأفريقي سيقام في مصر.

وقال الجنايني في تصريحات لقناة أون تايم سبورت اليوم السبت إن هناك اتصالات مع الاتحاد الأفريقي لكرة القدم حول مكان وموعد السوبر المصري في نسخته الجديدة التي ستكون في مصر .

وأضاف أن وصول ثلاث فرق مصرية لنهائي بطولتي دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية شيء يدعو للفخر .

وأوضح أن هناك اتصالات ومحاولات لحضور أعداد ولو قليلة من الجماهير لنهائي دوري أبطال أفريقيا الذي سيقام بين الأهلي والزمالك 27 تشرين ثان/نوفمبر الجاري بإستاد القاهرة.

وتابع:" اتمني أن ننبذ التعصب وتقام مباراة الأهلي والزمالك في أجواء تليق بتأهل فريقين مصريين لأول مرة في التاريخ لنهائي دوري أبطال أفريقيا".

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