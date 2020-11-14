وزير الرياضة المصري يكشف تفاصيل حالة محمد صلاح

المصدر: د ب ا

حرص الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة المصري على الاطمئنان على صحة محمد صلاح جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي ومنتخب الفراعنة بعد إصابته بفيروس كورونا.

وأجرى صبحي اتصالا هاتفيا مع الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة المصرية، ورئيس اللجنة الخماسية لكرة القدم عمرو الجنايني، وطبيب منتخب الفراعنة للاطمئنان على الإجراءات المتخذة بشأن نتائج المسحات الطبية للاعبي المنتخب في إطار الوقاية من فيروس كورونا المستجد، وذلك قبل مباراتي منتخبي مصر وتوجو ضمن التصفيات المؤهلة لبطولة إفريقيا.

كما اطمأن الوزير على الحالة الصحية لنجم المنتخب المصري محمد صلاح بعد ثبوت إيجابية العينة، وإصابته بفيروس كورونا، مشيراً إلى أن حالة اللاعب جيدة، ويتم المتابعة وفق بروتوكول العلاج الطبي، وتحديد الفحوص الطبية المقرر أن يخضع لها صلاح في الفترة الحالية.

وأكد وزير الشباب والرياضة المصري- حسب بيان رسمي اليوم الجمعة - حرصه على الاطمئنان على جميع اللاعبين، والحفاظ على صحتهم وسلامتهم في صدارة الأولويات، معربا عن تمنياته بالشفاء العاجل للنجم العالمي محمد صلاح، والعودة للملاعب بقوة في أقرب وقت بعد تطبيق بروتوكول العلاج الطبي اللازم.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة توجو غداً السبت في الجولة الثالثة من التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى بطولة أمم إفريقيا، وتقام المباراة الثانية أمام نفس المنتخب في توجو يوم الثلاثاء المقبل.

وكانت تأكدت إيجابية مسحة كورونا الثانية التي أجراها محمد صلاح نجم منتخب مصر وليفربول الانجليزي.

وبذلك يتأكد غياب صلاح عن مباراة منتخب مصر مع توجو بحسب صحف مصرية.

وقد أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عن إصابة النجم محمد صلاح مهاجم ليفربول بفيروس كورونا قبل مواجهة توجو في تصفيات كأس الأمم الافريقية قبل أن يحذف البيان.

وأصدر الاتحاد المصري بيانا عبر حسابه الرسمي بموقع "فيسبوك"، قال فيه إن المسحة التي أجريت على لاعبي منتخب الفراعنة، أظهرت إصابة صلاح بفيروس كورونا.

وأفاد البيان بأن صلاح لا يعاني من أي أعراض، بينما جاءت مسحة باقي أعضاء المنتخب المصري سلبية.

وأضاف بيان الاتحاد أن اللاعب سيخضع للمزيد من الفحوصات خلال الساعات المقبلة.

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