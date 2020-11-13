إيجابية مسحة كورونا الثانية لمحمد صلاح

المصدر: البيان الإلكتروني

تأكدت إيجابية مسحة كورونا الثانية التي أجراها محمد صلاح نجم منتخب مصر وليفربول الانجليزي.

وبذلك يتأكد غياب صلاح عن مباراة منتخب مصر مع توجو بحسب صحف مصرية.

وكان قد أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم اليوم الجمعة إصابة النجم محمد صلاح مهاجم ليفربول بفيروس كورونا قبل مواجهة توجو في تصفيات كأس الأمم الافريقية قبل أن يحذف البيان.

وأصدر الاتحاد المصري بيانا عبر حسابه الرسمي بموقع "فيسبوك"، قال فيه إن المسحة التي أجريت على لاعبي منتخب الفراعنة، أظهرت إصابة صلاح بفيروس كورونا.

وأفاد البيان بأن صلاح لا يعاني من أي أعراض، بينما جاءت مسحة باقي أعضاء المنتخب المصري سلبية.

وأضاف بيان الاتحاد أن اللاعب سيخضع للمزيد من الفحوصات خلال الساعات المقبلة.

ويخضع صلاح لبروتوكول طبي بعد تنسيق بين محمد أبوالعلا ونادي ليفربول، بجانب عزله داخل غرفته وكذلك عزل كافة المخالطين.

ومن المقرر أن يخوض المنتخب المصري مباراته المقبلة أمام نظيره التوجولي مساء السبت المقبل، ضمن مباريات الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا .

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