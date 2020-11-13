الجزائر تفوز بسهولة على زيمبابوي بثلاثية في تصفيات أمم أفريقيا

المصدر: (د ب أ)

واصل منتخب الجزائر انطلاقته المثالية في المجموعة الثامنة بالتصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم، المقررة بالكاميرون مطلع عام 2022، عقب فوزه السهل 3 / 1 على ضيفه منتخب زيمبابوي اليوم الخميس في الجولة الثالثة للمجموعة، التي

شهدت أيضا فوز زامبيا على ضيفتها بوتسوانا 2 / 1 في وقت سابق اليوم.

وعزز منتخب الجزائر (حامل اللقب) صدارته ترتيب المجموعة، بعدما رفع رصيده إلى تسع نقاط، محققا العلامة الكاملة حتى الآن، عقب تحقيق انتصاره الثالث على التوالي، متفوقا بفارق خمس نقاط على أقرب ملاحقيه منتخب زيمبابوي.

ويحتل منتخب زامبيا، بطل المسابقة عام 2012، المركز الثالث بثلاث نقاط، وتذيل منتخب بوتسوانا الترتيب بنقطة واحدة.

وعلى ملعب (5 يوليو) بالعاصمة الجزائرية، افتتح بغداد بونجاح التسجيل للجزائر في الدقيقة 31، قبل أن يضيف سفيان فيغولي الهدف الثاني في الدقيقة 43.

وأضاف رياض محرز الهدف الثالث للجزائر في الدقيقة 67، فيما تكفل تينو كاديويري بتسجيل هدف زيمبابوي الوحيد في الدقيقة 80.

من المقرر أن يتجدد الموعد بين المنتخبين مرة أخرى في زيمبابوي يوم الإثنين القادم، ضمن الجولة الرابعة للمجموعة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز