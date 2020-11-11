صلاح يرقص على أنغام «المهرجانات»

المصدر: القاهرة - عماد الحسيني

توجه الدولي المصري محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، فور وصوله إلى القاهرة إلى حفل زفاف شقيقه «نصر».

وذلك قبل التحاقه بمعسكر المنتخب المصري المقام حالياً استعداداً لمواجهة منتخب توجو، ذهاباً وإياباً، يومي 14 و17 من نوفمبر الجاري، بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2021، وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صوراً لـ«مو» خلال حفل الزفاف وهو يرقص على أنغام المهرجانات خلال حفل الزفاف ومعه محمود حسن «تريزيغيه» نجم أستون فيلا الإنجليزي.

وقبل الانضمام إلى معسكر «الفراعنة»، خضع صلاح ومعه الثلاثي المحترف «تريزيغيه» ومحمد النني لاعب أرسنال وأحمد حسن كوكا لاعب أولمبياكوس اليوناني، لمسحة للكشف عن فيروس «كورونا»، وذلك قبل المشاركة في التدريبات الجماعية.

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