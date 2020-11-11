مباراة كرة قدم نسائية تثير الجدل في السودان

المصدر: (الخرطوم - حسن فاروق)

شهدت مدينة القضارف (شرق السودان) أول مباراة لكرة القدم النسائية بميدان شعبي وذلك في ختام دورة شهداء ثورة ديسمبر الرياضية التي نظمتها لجان المقاومة والتي شارك فيها (24) فريقاً بميدان الكوكب بحي أبكر جبريل وسط حضور جماهيري كبير.

وذكرت وكالة السودان للأنباء (سونا) أن الآراء تباينت وسط أهل القضارف لظهور النساء بالزي الرياضي الكامل في ميدان شعبي وأمام أعداد كبيرة من المواطنين، الشئ الذي كان محل سخط وغضب لبعض الجهات والذين دعو لممارسة المرأة للرياضة في الصالات المغلقة أو وسط النساء فقط.

فيما يرى البعض أنه آن الأون لمشاركة نسائية فاعلة في المجال الرياضي في السودان، وأنه بات من الضروري مشاركة المرأة وإتاحة الحرية لمزاولة نشاط المرأة الرياضي وعدم حرمانها من ممارسة الرياضات المتنوعة وأبرزها كرة القدم والألعاب الأخرى.

وبين هذا وذاك أقيمت المباراة وسط اهتمام جماهيري، بين مؤيد ومعارض، وأظهرت المرأة إبداعاً وفناً كروياً من خلال إضافة اللمسات الجميلة التي ألهبت حماس الجمهور.

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