المريخ يفاوض الهلال لحل «عقد الموسم»

المصدر: الخرطوم - حسن فاروق

خطوة غير مسبوقة اتبعها نادي المريخ السوداني بالتفاوض مع غريمه الهلال لحل أزمة «عقد الموسم» للثنائي رمضان عجب ومحمد الرشيد، وقال مسؤول بارز في لجنة تطبيع نادي الهلال، فضل عدم ذكر اسمه، إن التواصل تم بينه وعضو من مجلس إدارة نادي المريخ للوصول إلى حل بشأن العقدين الذين أبرمهما اللاعبان مع الهلال والمريخ.

وأفاد المسؤول أن الاتصال تم بعلم من رئيس نادي المريخ، الذي يريد حسم هذا الملف مع اقتراب نهاية فترة إرسال الكشف الأفريقي للاعبين، مؤكداً أن نتيجة هذا التواصل ستتضح نتائجها خلال الساعات المقبلة.

وكان نادي الهلال قد أعلن عن توصله إلى اتفاقٍ مع رمضان عجب ومحمد الرشيد، ووقع معهما عقدًا، قبل أن يعلن المريخ تجديد التعاقد مع لاعبيه، وعلق مسؤول نظام التسجيلات الإلكتروني باتحاد كرة القدم تسجيل اللاعبين ودفع بتقرير إلى لجنة شؤون اللاعبين في الاتحاد.

الرئيس الشرعي

وفي سياق مختلف أعلن آدم عبد الله سوداكال، عن أنه الرئيس الشرعي والمنتخب لمجلس المريخ بموجب النظام الأساسي لعام 2019 المجاز من قبل الجمعية العمومية، جاء ذلك في بيان وفقاً للمكتب الإعلامي لنادي المريخ.

وأوضح سوداكال في بيانه أنهم في مجلس المريخ المنتخب في العام 2017 لا يمانعون تعيين وضم أيّ مريخي ضمن عملية وفاقية، وأضاف البيان نفي آدم سوداكال رئيس نادي المريخ، ما أشيع مؤخراً في بعض وسائل الإعلام حول قبوله العمل نائباً للرئيس في ما يسمى لجنة التطبيع.

مشدداً على أنه لا مجال للجنة التطبيع ولا مانع من ضم أي مريخي ضمن عملية وفاقية يكون الهدف منها رفعة شأن المريخ وقيادته نحو آفاق أرحب من النجاحات محلياً وقارياً.

وكشف سوداكال عن أن مجلسه لن يخذل شعب المريخ الداعم للعملية الديمقراطية بالنادي، مشدداً على أن نادي المريخ محكوم بموجب نظامه الأساسي المجاز في أكتوبر من العام 2019 والمؤكد في أكتوبر 2020 ولن يكون هناك تفريط في تسليم الأمانة التي أوكلت لهم من قبل الجماهير التي انتخبتهم.

وأشار سوداكال في بيانه إلى أن نادي المريخ لن يعود إلى الوراء كما هي حركة التاريخ تذهب نحو الأمام، موضحاً أن ما تم خلال الفترة الماضية عزز مبدأ أهلية وديمقراطية الحركة الرياضة للنادي، وأنه لا مجال لأي تراجع عن هذا وأنهم في سبيل خدمة المريخ لن يترددوا في إحداث توافق وفقاً لنظام النادي ودستوره الحاكم.

وكشف آدم عبد الله سوداكال عن عدم تقديمه لأي قائمة تحوي بعض الأسماء للإتيان بها لجنة تطبيع للنادي، مشيراً إلى أن مجلس المريخ المنتخب ماضٍ في استكمال الاستحقاقات المتعلقة بقيام انتخاباتٍ حرة ونزيهة بموجب نظام النادي لعام 2019.

ويسود المريخ الغموض بشأن الوضع الإداري بعد مطالباتٍ بتكوين لجنة تطبيع بعد نهاية مجلس المريخ الذي يقوده آدم عبد الله سوداكال.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز