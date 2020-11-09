الإصابة تبعد السوما عن وديتي سوريا

المصدر: أ ف ب



سيغيب هداف منتخب سوريا لكرة القدم عمر السوما عن وديتي أوزبكستان والاردن في دبي بداعي الاصابة، بحسب ما أكد عساف خليفة مدير المنتخب لوكالة فرانس برس.

واضاف خليفة من دبي "ان إصابة السوما لا تدعو للقلق وتحتاج للراحة".

ويخوض منتخب سوريا معسكرا تدريبيا في الامارات تتخلله مباراتان وديتان مع اوزبكستان والاردن يومي 12 و16 نوفمبر الجاري، في أوّل تجربة لمديره الفني التونسي نبيل معلول استعدادا لاستكمال التصفيات المزدوجة لكأس العالم 2022 وكأس اسيا 2023.

واشار اتحاد الكرة السوري أنه بعد التواصل مع السوما البالغ 31 عاما "افاد بشعوره بألم في ركبتيه أشده في ركبة قدمه اليسرى حيث أجرى فحوصات تبين وجود تضييق في المسافة المفصلية مع تمزق بسيط في الغضروف الهلالي الإنسي لا يحتاج إلى تدخل جراحي وإنما لحقن البلازمة ومتابعة العلاج والتأهيل لمدة أسبوع على أن يجري البلازما مرة ثانية بعد ثلاثة أسابيع الأمر الذي اضطر الجهازين الفني والطبي للمنتخب باعفائه من الالتحاق ببعثة المنتخب لحين تماثله للشفاء".





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