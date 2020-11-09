نجوم الكرة التونسية ورد الجميل

المصدر: تونس - صالح قادري

جاءت اللفتة الرائعة التي قام بها اللاعب علي معلول نجم المنتخب التونسي والنادي الأهلي المصري، حيث قدم مؤخراً دعماً مادياً كبيراً لناديه الأم الصفاقسي، والذي يمر بأزمة مادية خانقة، لتُثير إعجاب الجميع، لما بها من موقف يحسب له، ونوعاً من رد الجميل لناديه صاحب الأفضال، فيما وصل إليه من مكانة في عالم الساحرة المستديرة، خطوة مدافع الأهلي المصري لم تكن الأولى، بل أعقبها تبرع لاعب النجم الساحلي محمد علي الشرميطي بمبلغ مادي للاعبي فريقه الشبيبة القيروانية، وذلك من أجل تحفيزهم على التألق في دورة «الباراج»، وضمان البقاء في دوري الدرجة الأولى التونسي، كذلك قدم اللاعب سعد بقير المحترف في الدوري السعودي، منحة مادية لفريقه الأم اتحاد تطاوين الموسم الماضي لضمان البقاء في الدوري الممتاز.

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