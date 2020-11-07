الكويتي المسلم مرشح آسيا لرئاسة «فينا»

المصدر: مسقط - البيان الرياضي

اعتمدت الجمعية العمومية للاتحاد الآسيوي للسباحة في اجتماعها أمس في مسقط وبالإجماع ترشيح الكويتي حسين المسلم النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي،«فينا» لمنصب الرئاسة في الانتخابات المقررة 5 يونيو 2021، في خطوة تاريخية للاتحاد القاري الذي لم يسبق له ترشيح أي شخصية آسيوية لهذا المنصب.

وأكد المسلم أن خطوة ترشيحه تصنع التاريخ، حيث لم يسبق للقارة ترشيح أحد لهذا المنصب، وقال: الجائحة العالمية تفرض علينا صعوبات جديدة،وليس لدي عصا سحرية، ولا توجد حلول سهلة،وسأعمل بجهد كبير للتأكد من خروج «فينا» من هذه الأزمة أقوى.

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