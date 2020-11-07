سباق البحرين للفورمولا1بدون جمهور

المصدر: أ ف ب

أعلن منظمو جائزة البحرين الكبرى وجائزة صخير الكبرى ضمن بطولة العالم للفورمولا واحد، السبت، أن السباقين سيقامان بدون جمهور وسيقتصر الحضور على عدد محدود من المدعوين العاملين في الخدمات الصحية داخل المملكة واسرهم "تقديرا لمساهمتهم في مكافحة الوباء في المملكة".

وتستضيف حلبة صخير في مملكة البحرين السباقين في 29 نوفمبر الحالي والسادس من ديسمبر المقبل تواليا.

وقال المنظمون في بيان "تم اتخاذ هذا القرار بسبب الوضع الحالي لوباء "كوفيد-19" عالميا وبعد مناقشات بين مسؤولي الحلبة والحكومة البحرينية".

وأوضح البيان أنه "سيكون هناك عدد محدود من الأماكن في المدرجات ستخصص لأسر أفراد العاملين في الخدمات الصحية والطوارئ تقديرا لمساهمتهم في مكافحة الوباء في المملكة".

وكان من المقرر اقامة السباق في مارس الماضي لكن تفشي "كوفيد-19" حال دون ذلك وادى إلى تأجيله حتى الشهر الجاري، علما أن ترتيبه في روزنامة البطولة كان ثانيا.

ولا يزال هناك أربع مراحل ضمن بطولة العالم هي جائزة تركيا الكبرى في 15 الجاري، وجائزتي البحرين، وجائزة أبو ظبي الكبرى الختامية للموسم في 13 ديسمبر المقبل.

وضمن فريق مرسيدس لقب الصناعين اثر احراز سائقيه البريطاني لويس هاميلتون حامل اللقب زميله الفنلندي فالتيري بوتاس المركزين الأولين على التوالي في سباق جائزة إيميليا رومانيا الكبرى الاحد الماضي على حلبة إيمولا الإيطالية.

ويتصدر هاميلتون الساعي للقبه العالمي السابع الترتيب العام بـ 282 نقطة وباتت معادلة الرقم القياسي للاسطورة الألماني ميكايل شوماخر في عدد الالقاب العالمية (سبعة ألقاب) مسألة وقت ليس إلا.

وكان هاميلتون احرز لقب سباق جائزة البحرين الكبرى عام 2019، فيما حل زميله بوتاس ثانيا، وسائق فيراري شارل لوكلير من موناكو في المركز الثالث.

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