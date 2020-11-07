شكوك حول عودة الدوري الجزائري

المصدر: (الجزائر - د ب أ)

عادت الشكوك تحوم حول عودة دوري المحترفين الجزائري لكرة القدم في ظل توجه السلطات الحكومية لاتخاذ المزيد من التدابير الاحترازية لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد، ومن المقرر انطلاق الدوري الجديد 28 الجاري.وعاد النقاش مؤخراً حول إمكانية استئناف النشاط الرياضي مع ارتفاع معدلات العدوى بفيروس كورونا بشكل كبير.

وأعلنت الحكومة الجزائرية أول من أمس عن وضع مخطط عمل فوري، مع تدابير دقيقة وتدريجية من أجل احتواء انتشار الوباء، مع تكليف الدوائر الوزارية بمنع تنظيم الـملتقيات أو الندوات أو الاجتماعات أو أي تجمع آخر، يشكل عوامل لانتشار الوباء، وذلك حتى إشعار آخر.

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