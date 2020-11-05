سعودي يدخل موسوعة غينيس‬⁩ كأكبر لاعب كرة سلة ⁧‫

المصدر: البيان الإلكتروني

دخل السعودي محسن خلف موسوعة غينيس للأرقام القياسية، بعدما أصبح أكبر لاعب كرة سلة في العالم (من حيث العمر)، يشارك في مباريات رسمية.

بدأ محسن مسيرته مع نادي أحد عام 1979 حصل على العديد من الألقاب على المستوى المحلي والخليجي والعربي والآسيوي، ففي درجة الشباب حقق ثلاث بطولات في منطقة المدينة المنورة، وبطولة في فئة الأولمبي، وفقاً لصحيفةالرياضية السعودية.

وعندما تم تصعيده للفريق الأول فتح خزانته لاحتواء 15 بطولة للدوري الممتاز، و14 بطولة كأس وثلاث بطولات نخبة وأربع بطولات خليج والمركز الثالث في بطولة العرب حتى اعتزاله في 2015 ، عندما شارك في نهائي الدوري السعودي الممتاز لكرة السلة بعمر 51 عاما و 335 يوماً محققا لقبه الأخير مع ناديه أحد.

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