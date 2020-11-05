9 محترفين في معسكر المنتخب السوري بالإمارات

المصدر: البيان الرياضي

أعلن نبيل معلول مدرب منتخب سوريا، تشكيلة الفريق من أجل خوض المعسكر التدريبي في الإمارات خلال الفترة من 4 إلى 18 نوفمبر الجاري.

وضمت التشكيلة 9 لاعبين محترفين خارج سوريا، ومن ضمنهم المهاجمين عمر السومة وعمر خربين المحترفين في السعودية، إلى جانب لاعب الوسط الجديد سيمون أمين المحترف في السويد.

ويخوض المنتخب السوري مباراتين وديتين خلال هذا المعسكر أمام منتخبي أوزبكستان والأردن يومي 12 و17 نوفمبر الجاري، ويستعد منتخب سوريا لاستئناف مشوار المنافسة في التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2022، وكأس آسيا 2023.

ويتصدر الفريق حالياً ترتيب المجموعة الأولى بالعلامة الكاملة، بعدما حقق الفوز في 5 مباريات على التوالي، وهو يتقدم بفارق 8 نقاط أمام الصين صاحبة المركز الثاني.

وتضم تشكيلة المنتخب السوري في حراسة المرمى، إبراهيم عالمة، طه موسى، شاهر الشاكر وأحمد مدنية، وفي الدفاع، عبد الرزاق المحمد، عمرو الميداني، فارس أرناؤوط، يوسف الحموي، أحمد الصالح، عمرو جنيات، حسين الجويد، عبد الله الشامي، خالد كردغلي، يوسف محمد ومؤيد عجان.

وفي خط الوسط، محمد عثمان، اياس عثمان، سيمون أمين، محمد عنز، كامل حميشة، ماهر دعبول، محمد ريحانية، ورد السلامة ومحمد المرمور، وفي الهجوم عمر السومة، عمر خربين، محمود المواس، علاء دالي، مرديك مرديكيان ومحمد مالطا.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز