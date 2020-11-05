الزمالك يصرف 100 ألف جنيه مكافأة لكل لاعب عقب التأهل الأفريقي

المصدر: البيان الإلكتروني

كشف هاني زادة، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، صرف مكافآت خاصة للاعبي القلعة البيضاء بعد الفوز على الرجاء والتأهل لنهائي دوري أبطال أفريقيا وقال زادة في تصريحات تليفزيونية:"مرتضي منصور قرر زيادة المكافآت وصرف 100 ألف جنيه لكل لاعب بعد التأهل للمباراة النهائية وخاصة بعد الأداء الرجولي أمام الرجاء".

وأضاف عضو مجلس الزمالك: "مباراة القمة أمام الأهلي خارج التوقعات، وهذه المباريات تكون بها توفيق بشكل كبير، وهذا ما حدث خلال المباريات الماضية وأتمني أن يفوز الزمالك بكأس أفريقيا".

كما أكد هاني زادة، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، أن الشوط الأول كان صعبًا للغاية بسبب قوة فريق الرجاء ورغبته فى تسجيل هدف بأى شكل من الأشكال وقال زادة :"هدف الرجاء فى بداية الشوط الثاني كان سببًا فى انفجار لاعبي فريق الزمالك وقدموا مباراة عالمية خاصة من ناحية الأطراف أشرف بن شرقي وأحمد سيد زيزو".

وأضاف: "لا يوجد أى مشاكل إدارية لدي نادي الزمالك، وكافة القرارات مطعون عليها فى المحاكم ونصرف المستحقات للاعبين، ولا يوجد شكوي من أى لاعب خلال الفترة الماضية".

وتأهل الزمالك إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا بعد فوزه على الرجاء المغربي، بنتيجة 3 / 1، في المباراة التي جمعت بينهما أمس الأربعاء على ستاد القاهرة، في إياب دور نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، بعدما فاز في مباراة الذهاب بهدف دون رد أحرزه المغربي أشرف بن شرقي، جناح الفريق، في اللقاء الذى جمع بينهما على ستاد محمد الخامس، بالدار البيضاء، ليتأهل الأبيض بجانب الأهلي في النهائي الإفريقي.



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