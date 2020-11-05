الزمالك يفوز على الرجاء المغربي ويضرب موعداً مع مواطنه الأهلي في نهائي أفريقيا

المصدر: البيان الإلكتروني

فاز الزمالك المصري على الرجاء المغربي 4-1 الليلة على ملعب استاد القاهرة الدولي في إياب الدور قبل النهائي لدورى أبطال أفريقيا، ليصعد إلى النهائي لملاقاة غريمه التقليدي الأهلي المصري في نهائي مصري خالص لأول مرة في التاريخ .

وتقدم مالانجو للرجاء المغربى وأدرك فرجانى ساسى التعادل للزمالك ثم نجح مصطفى محمد فى خطف هدف الفوز للزمالك وعزز مصطفى محمد فوز الزمالك بهدف ثانى له وثالث لفريقه. كان لقاء الذهاب الذى جمع الفريقين فى الدار البيضاء قد انتهى بفوز الزمالك بهدف نظيف سجله أشرف بن شرقى، وبذلك يتأهل الزمالك إلى المباراة النهائية لملاقاة الأهلى يوم 27 من شهر نوفمبر الجارى على ستاد برج العرب بعد نجاح الأهلى فى إقصاء الوداد المغربى بدور نصف النهائي.

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