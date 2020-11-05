«فريق الشعب»التونسي يعود إلى بيته

المصدر: تونس - صالح قادري

أعلنت سعاد عبد الرحيم رئيسة بلدية تونس عن تخصيص اعتمادات مالية كافية لتحسين ملعب «فريق الشعب» كما يُلقب الأفريقي في تونس، وأكدت أن أشغال التهيئة والصيانة ستنطلق قريبا، بما في ذلك التنوير وتعبيد الممرات، الأمر الذي يبشر باستعادة «حديقة الرياضة» بريقه وجماله ويعود النادي الأفريقي للتدرب في بيته. ويعاني الأفريقي منذ أكثر من 6 سنوات من التنقل بين ملاعب رادس والمنزه وزويتن وغيرهم لإجراء التدريبات وخوض الوديات، وهو ما كبد النادي مصاريف كبيرة من جهة، والابتعاد عن قاعدته الجماهيرية، من جهة أخرى، وذلك نتيجة الوضعية الكارثية التي أصبح عليها ملعبه «الحديقة أ»، الذي ساءت حالته من بنية تحتية مهترئة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز