30 لاعباً في معسكر «النشامى» بدبي

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أعلن البلجيكي فيتال بيركلمانز مدرب منتخب الأردن الملقب بـ «النشامى»، قائمة تشكيلة الفريق التي تضم 30 لاعباً، استعداداً للدخول في معسكر تدريبي خلال الفترة من 8 إلى 17 نوفمبر الجاري في دبي، ويتخلله مباراتان وديتان مع العراق وسوريا يومي 12 و16 من الشهر نفسه. وتضم تشكيلة منتخب الأردن اللاعبين: عامر شفيع، أحمد عبد الستار، يزيد أبو ليلى، محمود الكواملة، طارق خطاب، يزن العرب، أحمد الزغير، رواد أبو خيزران، مهند خيرالله، فراس شلباية، إحسان حداد، سالم العجالين، محمد الدميري، نور الروابدة، بهاء عبد الرحمن، خليل بني عطية، صالح راتب، فضل هيكل، وسيم الريالات، محمود مرضي، عبيدة السمرية، موسى التعمري، يوسف أبو جلبوش، أنس العوضات، ياسين البخيت، عدي الصيفي، محمد العكش، علي علوان، بهاء فيصل، وحمزة الدردور.

وشدد بيركلمانز على أهمية معسكر دبي ومواجهتي منتخبي العراق وسوريا، بعد نحو عام من آخر تجمع للمنتخب الأردني، في ظل التحديات التي فرضتها جائحة كورونا، وأضاف: قائمة الفريق لمعسكر دبي، شهدت استبعاد بعض اللاعبين المميزين محلياً، ومن المحترفين بالخارج الذين سبق استدعاؤهم، بسبب الإصابة، إلى جانب ظهور نتائج فحوصات كورونا إيجابية لعدد منهم.

ولفت إلى أنه كان يعول على تجمع المنتخب الرديف، لاستدعاء العديد من الوجوه الشابة التي برزت أخيراً خلال منافسات دوري المحترفين، تأهباً لتمثيلهم للمنتخب مستقبلاً، لكن التحديات المحيطة مع قرار فرض الحظر الشامل محلياً، حال دون إقامة المعسكر التدريبي للمنتخب الرديف.

وعن مباراتي العراق وسوريا، قال: تشكل المباراتان فرصة مثالية للوقوف على المستوى الفني لكل اللاعبين المتاحين، تأهباً لاستكمال التصفيات المشتركة المؤهلة لكأس العالم وكأس آسيا في العام المقبل، وأتمنى أن نصل دبي بصفوف مكتملة، ولا تفرض علينا الظروف الراهنة استبعاد أي لاعب.

ويأتي تجمع منتخب الأردن، بعد نحو عام كامل منذ آخر ظهور له في التصفيات الآسيوية، بعد الفوز على تايبيه الصينية 5-0 في نوفمبر 2019، وأرجأ الاتحاد الدولي التصفيات في ظل جائحة كورونا.

ويذكر أن منتخب الأردن ينتظر مواجهة الكويت ونيبال واستراليا ضمن المجموعة الثانية، لاستكمال مشواره في الدور الثاني من التصفيات المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2022 ونهائيات آسيا 2023. ويستقر الفريق في المركز الثاني ضمن مجموعته، بالشراكة مع الكويت بالرصيد ذاته ولكل منهما 10 نقاط، مع بقاء أستراليا بالصدارة برصيد 12 نقطة، ونيبال رابعاً بـ 3 نقاط، وأخيراً تايبيه الصينية دون أي نقطة.

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