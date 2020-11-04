«الأولمبي» المصري يواجه نظيره البرازيلي في القاهرة

المصدر: (القاهرة - عماد الحسيني)

قرر الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي المصري، بقيادة شوقي غريب، إقامة المباراة الودية التي يخوضها أمام البرازيل يوم 17 نوفمبر الجاري، على ملعب استاد القاهرة الدولي، بعد الحصول على الموافقات الأمنية، وهي المباراة الودية الثانية التي يخوضها في معسكره المغلق الذي بدأه أمس، على أن يخوض أولى مبارياته الودية أمام كوريا الجنوبية 12 من نوفمبر الجاري.

وانضم إلى المعسكر 35 لاعباً وقع عليهم اختيار الجهاز الفني، بعد استبعاد اللاعبين المنضمين إلى المنتخب الأول على أن يتم حسم القائمة النهائية قبل الدخول في المعسكر المغلق بأحد فنادق العاصمة المصرية القاهرة 8 الجاري.

واجتمع غريب مع اللاعبين لتوضيح أهداف المعسكر والمطلوب من كل لاعب باعتباره المعسكر الأول للفريق منذ الفوز ببطولة الأمم الأفريقية والتأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية (طوكيو 2020)، والمقرر انطلاقها يوليو المقبل. وأجرى جميع اللاعبين والجهاز الفني مسحة طبية قبل بدء المران الأول، وفضّل الجهاز الفني منح اللاعبين راحة 48 ساعة بعد انتهاء مسابقة الدوري على أن يكون المعسكر مفتوحاً قبل بدء المعسكر المغلق، يتخلله وديتا كوريا الجنوبية والبرازيل.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز